Парубій про Антикорупційний суд: Завтра буде вирішальний день

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що депутатам залишилось розглянути менше 100 правок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд і 7 червня на ранковому пленарному засіданні він буде проголосований.

Про це він заявив у середу, закриваючи ранкове засідання парламенту.

За його словами, наразі комітет з правової політики та правосуддя має узгодити всі позиції, а зранку у четвер нардепи почнуть засідання з розгляду останніх правок.

"Правок залишається небагато, буквально 55-70. І тому завтра закликаю всіх до максимальної мобілізації", - сказав Парубій.

"Завтра до обіду буде голосування за Вищий антикорупційний суд, тому я закликаю усі фракції, всіх народних депутатів завтра прибути в зал. Це буде важливий і вирішальний день не тільки на цьому тижні, а і на цьому етапі діяльності Верховної Ради України", - додав він.

Перед цим позапракційний депутат Владислав Голуб заявив, що більшість конституційного складу депутатів у середу була відсутня у парламенті, тому розгляд правок до законопроекту він вважає профанацією і зняв свої правки з подальшого розгляду у цей день.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що якщо закон про Антикорупційний суд не буде проголосований, то він піде у відставку.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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