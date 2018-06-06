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Суд призначив розгляд справи Розенблата проти НАБУ і ГПУ по суті

Середа, 6 червня 2018, 22:18

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив до розгляду по суті справу за позовом народного депутата Борислава Розенблата проти Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання заплановане на 22 червня.

Розенблат вимагає визнати протиправними дії детективів щодо проведення оперативно-розшукових заходів у так званій "бурштиновій" справі.

У січні 2018 року до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Борислава Розенблата. У ньому він просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору.

Суд не задовольнив позов.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.   

"Українська правда" в Threads

Теми: РозенблатсудНАБУГенпрокуратура
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