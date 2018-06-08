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Amnesty International вимагає від Росії відпустити Сенцова

П'ятниця, 8 червня 2018, 12:59

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за гратами.  

Про це генеральний секретар цієї організації Саліл Шетті написав у Twitter.

"Олег Сенцов уже 25 днів голодує на знак протесту проти утримання Росією українських політичних в'язнів", – зазначив він.

"Він відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його й вимагаємо його звільнення!", – заявив Шетті.

У своїй заяві від 6 червня Amnesty International закликала РФ до "негайного звільнення" Сенцова.

Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня,, вимагаючи від РФ звільнення українських політв’язнів.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі закликала російську владу звільнити незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.

Сенцов написав листа лідерам країн "Великої сімки" і закликав їх не зосереджуватися тільки на ньому в питанні звільнення українських політв'язнів.

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Двоюрідна сестра Олега написала листа до Комітету міністрів, генерального секретаря та комісара з прав людини Ради Європи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливість обміну головного редактора "РИА Новости в Украине" на українського режисера Сенцова, але вважає такий обмін неспівмірним.

Теми: Сенцовполітв'язніправа людиниРосія
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