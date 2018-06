Amnesty International вимагає від Росії відпустити Сенцова

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за гратами.

Про це генеральний секретар цієї організації Саліл Шетті написав у Twitter.

"Олег Сенцов уже 25 днів голодує на знак протесту проти утримання Росією українських політичних в'язнів", – зазначив він.

"Він відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його й вимагаємо його звільнення!", – заявив Шетті.

У своїй заяві від 6 червня Amnesty International закликала РФ до "негайного звільнення" Сенцова.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1