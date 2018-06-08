Amnesty International вимагає від Росії відпустити Сенцова
Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за гратами.
Про це генеральний секретар цієї організації Саліл Шетті написав у Twitter.
"Олег Сенцов уже 25 днів голодує на знак протесту проти утримання Росією українських політичних в'язнів", – зазначив він.
"Він відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його й вимагаємо його звільнення!", – заявив Шетті.
У своїй заяві від 6 червня Amnesty International закликала РФ до "негайного звільнення" Сенцова.
Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1— Salil Shetty (@SalilShetty) June 8, 2018
Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня,, вимагаючи від РФ звільнення українських політв’язнів.
В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.
Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі закликала російську владу звільнити незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.
Сенцов написав листа лідерам країн "Великої сімки" і закликав їх не зосереджуватися тільки на ньому в питанні звільнення українських політв'язнів.
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Двоюрідна сестра Олега написала листа до Комітету міністрів, генерального секретаря та комісара з прав людини Ради Європи.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливість обміну головного редактора "РИА Новости в Украине" на українського режисера Сенцова, але вважає такий обмін неспівмірним.