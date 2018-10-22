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МВС: На арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи

Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:23
МВС: На арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи

На території шостого арсеналу поблизу Ічні в Чернігівській області станом на 07:00 22 жовтня випадків детонації боєприпасів не спостерігалося.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

За даними МВС, продовжується очищення прилеглої до арсеналу території.

"Пожежно-рятувальними підрозділами було організовано роботу по забезпеченню безперебійної заправки водою пожежних танків 12 заправок (108 тонн води), всього з початку робіт - 272 заправки  (2449 тонн води) та наповнення пожежного водоймища (об'ємом 200 м. куб.)", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що для проведення робіт залучались 4 відділення пожежно-рятувальних розрахунків на автоцистернах та пожежна насосна станція.

Крім того, було організоване чергування 4 пожежно-рятувальних розрахунків на автоцистернах для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж в смт Дружба та на адміністративній території арсеналу.

Повідомляється, що районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю 545 осіб та 124 од. техніки, у тому числі від ДСНС – 248 осіб та 72 од. техніки.

Як повідомлялося, упродовж 19 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили 1283 вибухонебезпечних предмети навколо території 6 арсеналу Міноборони України поблизу н.п. Ічня на Чернігівщині.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.

ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.

16 жовтня Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

Українська правда

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Теми: МВСІчнявибух
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