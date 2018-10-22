МВД В арсенале вблизи Ични прекратились взрывы

На территории шестого арсенала вблизи Ични в Черниговской области по состоянию на 07:00 22 октября случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

По данным МВД, продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории.

"Пожарно-спасательными подразделениями была организована работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков 12 заправок (108 тонн воды), всего с начала работ - 272 заправки (2449 тонн воды) и наполнения пожарного водоема (объемом 200 м. Куб.)" , - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что для проведения работ привлекались 4 отделения пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах и пожарная насосная станция.

Кроме того, было организовано дежурство 4 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.

Сообщается, что районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 248 человек и 72 ед. техники.

Как сообщалось, в течение 19 октября пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли 1283 взрывоопасных предметов вокруг территории 6 арсенала Минобороны Украины вблизи н.п. Ичня на Черниговщине.

Взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались в ночь на 9 октября, в течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщало, что на арсенале вблизи Ичне хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов, однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

16 октября Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.