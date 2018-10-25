Над Ічнею відкрили небо, мешканці можуть вертатися додому

ДП "Украерорух" відкрило повітряний простір в радіусі 30 км від епіцентру вибухів на складах 6-го арсеналу Міноборони поблизу м. Ічні на Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook.

"Сьогодні о 00:00 ми повністю відкрили повітряний простір від поверхні Землі до безкінечності (unlimited) в радіусі 30 км від епіцентру вибухів 9 жовтня 2018 року на складах з боєприпасами в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області", - цитує прес-служба заступника директора "Украероруху" генерал-майора Олександра Волкова.

Також повідомляється, що на операційний авіатрафік ця ситуація "ніяк не вплинула та жодних затримок для повітряних суден не спричинила".

"Заходи з безпеки триватимуть до повного розмінування ділянок, прилеглих до території арсеналу, де працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС", - підсумували у прес-службі.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежу на 6-му арсеналі Міноборони загасили станом на 18:00 24 жовтня.

Того ж дня з 18:00 відновили рух автотранспорту та залізничне сполучення в Ічнянському районі.

У Чернігівській обладміністрації повідомили, що жителі можуть повертатися у свої домівки.

"А діти з 29 жовтня, після завершення канікул, приступлять до навчання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ліквідація наслідків надзвичайної ситуації триває.

"Продовжується відбудова житлових і господарських споруд. У районі вже відновлено понад 140 будівель. Почалися ремонтні роботи й у військовому містечку – селищі Дружба. Відсьогодні там склять вікна", - повідомили у прес-службі ОДА.

Разом з тим місцевих жителів закликали і надалі виявляти пильність, особливо перебуваючи у лісах.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.

ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.

16 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

Упродовж 19 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили 1283 вибухонебезпечних предмети навколо території 6 арсеналу.

22 жовтня в МВС заявили, що на території арсеналу поблизу Ічні припинилися вибухи.