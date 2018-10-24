Хищение в "Ощаде": прокуратура готовит представление на нардепа Березкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о хищении в "Ощадбанке".

Об этом 24 октября написал руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook.

"Мною подписано и направлено генпрокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Станислава Березкина", - сообщил он.

Холодницкий пишет, что действия нардепа имели признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, по ч.3 ст.27 УКУ Березкин выступает организатором преступления.

По делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына Березкина Максима.

Накануне НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года - январе 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с "Креативом" договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были основателями холдинга "Креатив", о котором сообщало следствие.

Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.