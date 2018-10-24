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Белый дом о взрывчатке для Клинтонов, Обамы, Сороса: это терроризм, виновных накажут

Среда, 24 октября 2018, 20:11

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств и отправку подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Такое заявление сделала в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает "Укринформ".

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, которые недавно были направлены против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных деятелей", - отмечается в официальном заявлении.

В Белом доме назвали это "гнусными актами терроризма", пообещав привлечь к ответственности всех причастных.

Сейчас Секретная служба США и другие правоохранительные органы проводят расследование в связи с обнаруженной угрозой и "принимают все необходимые меры для защиты всех, кто пострадал от этих трусов", подчеркнули в администрации президента США.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

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Темы: терроризмСШАОбамаКлинтон
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