Над Ичней открыли небо, жители могут возвращаться домой

ГП "Украэрорух" открыло воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра взрывов на складах 6-го арсенала Минобороны вблизи г. Ичня на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Сегодня в 00:00 мы полностью открыли воздушное пространство от поверхности Земли до бесконечности (unlimited) в радиусе 30 км от эпицентра взрывов 9 октября 2018 года на складах с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области", - цитирует пресс-служба заместителя директора "Украэроруха" генерал-майора Александра Волкова.

Также сообщается, что на операционный авиатрафик эта ситуация "никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не повлекла".

"Мероприятия по безопасности будут продолжаться до полного разминирования участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС", - подытожили в пресс-службе.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар на 6-м арсенале Минобороны потушили 24 октября.

В тот же день с 18:00 восстановили движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.

В Черниговской обладминистрации сообщили, что жители могут возвращаться в свои дома.

"А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается.

"Продолжается восстановление жилых и хозяйственных построек. В районе уже восстановлено более 140 зданий. Начались ремонтные работы и в военном городке – поселке Дружба. С сегодняшнего дня там остекляют окна", - сообщили в пресс-службе ОГА.

Вместе с тем местных жителей призывали и в дальнейшем проявлять бдительность, особенно находясь в лесах.

Напомним, в ночь на 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщала, что на арсенале вблизи Ични хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов. Однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

В течение 19 октября пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли 1283 взрывоопасных предметов вокруг территории 6 арсенала.

22 октября МВС сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.