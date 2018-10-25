Омбудсмен звернулася в поліцію, бо ромів у Києві вигнали з вокзалу

Український омбудсмен Людмила Денісова направила запит до головного управління національної поліції у Києві через те, що радикали вигнали табір ромів біля залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський".

Про це 25 жовтня повідомляє прес-служба омбудсмена.

"23 жовтня, ввечері, радикально налаштовані особи здійснили напад на табір ромів, який вже тривалий час перебував поруч з Центральним залізничним вокзалом "Київ-Пасажирський", - дізналися у Денісової.

В омбудсмена вважають, що в цих діях вбачаються ознаки дискримінації за національною ознакою щодо ромської меншини.

У запиті до правоохоронців Денісова просить дослідити обставини інциденту.

Також омбудсмен вимагає вжити заходів для попередження подібних дій щодо ромів.

Денісова закликала до толерантності і терпимості.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова, поліція розслідує цю пожежу як хуліганство.

22 травня невідомі особи зі зброєю напали на ромський табір у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. У таборі на момент нападу було 7 дорослих і 33 дитини.

7 червня представники Нацдружин потрощили намети у таборі ромів у парку "Голосіївський" у Києві, поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство".

В ніч на 24 червня невідомі в масках напали на табір ромів на околиці Львова. В результаті нападу одна особа загинула, четверо травмовані.

Читайте також "Чому ромські погроми тривають, або Чого нас так і не навчила Лощинівка"