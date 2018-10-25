Омбудсмен обратилась в полицию, потому что ромов в Киеве выгнали с вокзала

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила запрос в главное управление национальной полиции в Киеве из-за того, что радикалы прогнали лагерь цыган у железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский".

Об этом 25 октября сообщает пресс-служба омбудсмена.

"23 октября, вечером, радикально настроенные лица совершили нападение на лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с центральным железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский", - узнали в Денисовой.

В омбудсмена считают, что в этих действиях усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку относительно цыганского меньшинства.

В запросе в полицию Денисова просит исследовать обстоятельства инцидента.

Также омбудсмен требует принять меры для предупреждения подобных действий относительно ромов.

Денисова призвала к толерантности и терпимости.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов вблизи Львова, полиция расследует этот пожар как хулиганство.

22 мая неизвестные с оружием напали на ромский таборв поселке Большая Березовица под Тернополем. В таборе на момент нападения было 7 взрослых и 33 ребенка.

7 июня представители Нацдружин погромили палатки в лагере ромов в парке "Голосеевский" в Киеве, полиция производство по статье "хулиганство".

В ночь на 24 июня произошло нападение на табор ромов на окраине Львова: в результате него один человек погиб, четверо получили травмы.

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