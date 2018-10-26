Суд відмовив у домашньому арешті Шабуніна

Дніпровський райсуд Києві відмовив у клопотанні прокурора щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у справі про побиття Всеволода Філімоненка, який називає себе журналістом.

Про це повідомляє ЦПК.

Зазначається, що засідання суду відбулося 26 жовтня.

"Суд відмовив прокурору в домашньому арешті Шабуніна та допитав свідка зі сторони захисту – його колегу та до недавнього часу заступницю виконавчого директора Центру протидії корупції Тетяну Пеклун", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦПК, вона підтвердила, що вся команда громадської організації сприймала Філімоненка як провокатора і не вважала журналістом.

Повідомляється, що Пеклун була присутньою безпосередньо під час конфлікту між Шабуніним та Філімоненком.

Як повідомлялося, 8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі до Дніпровського районного відділку поліції Києва. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Віталія Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.