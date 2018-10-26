Суд отказал в домашнем аресте Шабунина

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Пятница, 26 октября 2018, 17:25

Днепровский райсуд Киева отказал в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по делу об избиении Всеволода Филимоненко, который называет себя журналистом.

Об этом сообщает ЦПК.

Отмечается, что заседание суда состоялось 26 октября.

"Суд отказал прокурору в домашнем аресте Шабунина и допросил свидетеля со стороны защиты - его коллегу и до недавнего времени заместителя исполнительного директора Центра противодействия коррупции Татьяну Пеклун", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, она подтвердила, что вся команда общественной организации воспринимала Филимоненко как провокатора и не считала журналистом.

Сообщается, что Пеклун присутствовала непосредственно во время конфликта между Шабуниным и Филимоненко.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровское райотделение полиции Киева. Юрист ЦПК считает,что именно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко был журналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими многими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Виталия Шабунина с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: суд ЦПК
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