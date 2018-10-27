Возвращенные из Турции овцы будут обследованы - Госпродпотребслужба

Фура с овцами, которые были возвращены из Турции в Украину, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в субботу днем.

"Живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фуру сопровождают специалисты Госпродпотребслужбы, активисты, зоозащитники и представители ряда заинтересованных органов власти.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Госпродпотребслужба инициировала возбуждение уголовного производства по факту нарушения ветеринарно-санитарных норм и жестокого обращения с животными", - говорится в сообщении.

С целью координации действий в Винницкую область отбыл председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

В службе также отметили, что груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления.

"Хозяйка животных только 24.10.2018 обратилась к Госпродпотребслужбе относительно утилизации возвращенных животных. Именно обращение владельца груза является необходимым процедурным этапом для осуществления каких-либо действий с ним", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Как сообщила Госпродпотребслужба, овец убьют на спецплощадке.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.

В субботу сообщалось, что фура с несколькими сотнями овец отправилась из порта Черноморска в Винницкую область для утилизации животных.