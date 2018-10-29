Затриманий за розсилку бомб писав про "великого лідера Путіна" – WP

Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що соцмережа видалила аккаунт після новин про Сайока. Однак журналісти отримали сотні його постів за 2015-2016 року від дослідника соцмереж Колумбійського університету, який встиг завантажити їх до видалення.

Дослідник вважає високою вірогідність автентичності облікового запису, адже він ще від 2014 року містив фото чоловіка та інші особисті дані.

Також журналісти отримали доступ до заблокованого аккаунту у Twitter, який теж нібито належав Сайоку.

У липні 2016 року автор мікроблогу писав про його "братів з Росії, родичів великого лідера Puttins".

Видання зазначає, що Puttins може бути помилковим написанням ім’я президента Росії Володимира Путіна.

У Facebook також згадувались "російські брати", принаймні 5 разів у 2015 році.

Пости перераховують конкретні місця, прізвиська людей і громади з великим російським населенням, такі як Бруклінський Брайтон-Біч.

Згадки про "російських братів" повторюються хаотично, про кого саме йдеться, не зрозуміло.

Однак до арешту Сайок мешкав у районі з великою російською громадою, тому він міг мати на увазі просто друзів-росіян. Зазначається, що Сайок також говорив про "італійських братів".

У постах часто йшлось про спортивні змагання Майамі, молодіжний футбол, теми, що стосуються індіанців та бізнесу, який Сайок хотів просувати.

Однак у квітні 2016 року, після перерви у постах у декілька місяців, аккаунт різко змінив теми та почав поширювати посилання на відео про боротьбу Сирії з ІДІЛ.

Пости відповідали пропаганді Кремля, яка позитивно відображає Росію та сирійські урядові сили.

Сайок поширював, зокрема, ролики іранської телекомпанії Al-Alam. Іран підтримує Асада в громадянській війні в Сирії, як і росіяни.

Серед постів у Facebook є критика тодішнього президента США Барака Обами, який послав війська для підтримки тих, хто бореться з силами Асада.

Також чоловік публікував відео, зняті на мітингу на підтримку Дональда Трампа. У 2015 році він назвав майбутнього президента "великим".

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Жодна з бомб не вибухнула.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.

Підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями Сесару Сайоку пред'явлені звинувачення за п'ятьма статтями кримінального кодексу США.