Задержанный за рассылку бомб писал про "великого лидера Путина" – WP

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Понедельник, 29 октября 2018, 15:24

Сезар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что соцсеть удалила аккаунт после новостей про Сайока. Однако журналисты получили сотни его постов за 2015-2016 года от исследователя соцсетей Колумбийского университета, который успел загрузить их до удаления.

Исследователь считает высокой вероятность подлинности учетной записи, так как она еще с 2014 года включала личные фото мужчины и другие личные данные.

Также журналисты получили доступ к заблокированному аккаунтму в Twitter, который тоже якобы принадлежал Сайоку.

В июле 2016 года автор микроблога писал про его "братьев из России, родственников великого лидера Puttins".

Издание отмечает, что Puttins может быть ошибочным написанием имя президента России Владимира Путина.

В Facebook также упоминались "русские братья", по крайней мере 5 раз в 2015 году.

Посты перечисляют конкретные места, прозвища людей и общины с большим русским населением, такие как Бруклинский Брайтон-Бич.

Упоминания про "русских братьев" повторяются хаотично, о ком именно идет речь, не понятно.

Однако до ареста Сайок жил в районе с большой русской общиной, поэтому он мог иметь в виду просто друзей-россиян. Отмечается, что Сайок также говорил про "итальянских братьев".

В постах часто говорилось о спортивных соревнованиях Майами, молодежном футболе, темах, касающихся индейцев и бизнеса, который Сайок хотел продвигать.

Однако в апреле 2016 года, после перерыва в постах на несколько месяцев, аккаунт резко изменил темы и начал распространять ссылки на видео о борьбе Сирии с ИГИЛ.

Посты отвечали пропаганде Кремля, которая положительно отражает Россию и сирийские правительственные силы.

Саек распространял, в частности, ролики иранской телекомпании Al-Alam. Иран поддерживает Асада в гражданской войне в Сирии, как и русские.

Среди постов в Facebook есть критика тогдашнего президента США Барака Обамы, который послал войска для поддержки тех, кто борется с силами Асада.

Также мужчина публиковал видео, снятые на митинге в поддержку Дональда Трампа. В 2015 году он назвал будущего президента "великим".

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Ни одна из бомб не взорвалась.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.

Подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США.

Темы: США
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