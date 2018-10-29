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У США суд виніс офіційні звинувачення підозрюваному у розсилці бомб

Понеділок, 29 жовтня 2018, 23:07

Американський суд виніс офіційні звинувачення Сезару Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями. За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.

Про це повідомляє CNN.

Сайоку висунули офіційні звинувачення за 5 статтями, у тому числі за перевезення вибухонебезпечних речовин, незаконну відправку вибухонебезпечних речовин поштою, погрозу на адресу колишнього президента та інших осіб, погрози системам зв'язку і напад на колишніх і діючих федеральних службовців.

За цими звинуваченнями підозрюваному загрожує до 48 років позбавлення волі.

"Адвокати Сайока наполягають, що їхній клієнт є невинним, оскільки його провина досі не доведена. Про це вони заявили, коли суддя запитав у підозрюваного, скільки бомб загалом він відправив поштовими посилками", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Жодна з бомб не вибухнула.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.

Теми: США
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