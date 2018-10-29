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В США суд вынес официальные обвинения подозреваемому в рассылке бомб

Понедельник, 29 октября 2018, 23:07

Американский суд вынес официальные обвинения Сезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.

Об этом сообщает CNN.

Сайоку предъявлены официальные обвинения по 5 статьям, в том числе за перевозку взрывоопасных веществ, незаконную отправку взрывоопасных веществ по почте, угрозу в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих.

По этим обвинениям подозреваемому грозит до 48 лет лишения свободы.

"Адвокаты Сайока настаивают, что их клиент невиновен, поскольку его вина еще не доказана. Об этом они заявили, когда судья спросил у подозреваемого, сколько всего бомб он отправил почтовыми посылками", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Сесар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Ни одна из бомб не взорвалась.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.

Темы: США
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