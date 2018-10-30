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У Путіна розповіли, чи планує РФ змінювати договір з Україною щодо Азову

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:33

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що договір Росії з Україною щодо Азовського моря діє і будь-якої позиції відносно можливої зміни його умов у Кремлі немає.

Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи слід Росії переукласти договір по Азовському морю з Україною на нових умовах - в зв'язку з анексією РФ Криму і будівництвом так званого Керченського моста, передає ТАСС.

"Поки немає ніякої позиції в даному випадку", - відповів Пєсков.

За його словами, існує міжнародна правова база з цього приводу і вона діє, і на це Росії слід орієнтуватися.

Раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою, оскільки Росія стягнула туди вже 120 кораблів і катерів, частина з яких мають досить озброєння.

Крім того заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що 24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі, і ще один - на підході.

Також повідомлялося, що Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.

Раніше російський уряд виділив Міноборони РФ у користування на 20 років частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.

Українська правда
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