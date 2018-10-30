У Путина рассказали, планирует ли РФ менять договор с Украиной по Азову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор России с Украиной по Азовскому морю действует и какой-либо позиции о возможности изменения его условий в Кремле нет.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, следует ли России перезаключить договор по Азовскому морю с Украиной на новых условиях - в связи с аннексией РФ Крыма и строительством так называемого Керченского моста, передает ТАСС.

"Пока нет никакой позиции в данном случае", - ответил Песков.

По его словам, существует международная правовая база на сей счет и она действует, и на это России следует ориентироваться.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной, поскольку Россия стянула туда уже 120 кораблей и катеров, часть из которых имеют достаточно вооружения.

Заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк также сообщал, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

Он добавил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

Также сообщалось, что Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины.

Ранее российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.