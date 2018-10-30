Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники потренувались відбивати атаку з Азовського моря

Вівторок, 30 жовтня 2018, 14:09

Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з охорони та оборони узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що днями на основі унікального бойового досвіду, здобутого під час стримування та відбиття російської збройної агресії, інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

 
фото ДПС
 
фото ДПС

"Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил", - йдеться у повідомленні.

 
фото ДПС
 
фото ДПС

У ДПС додали, що у ході відпрацювання тактичних завдань персонал виконав вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.

 
фото ДПС
 
фото ДПС

Зокрема, моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, персоналом відпрацьовано маневрування прикордонними підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.

Раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою, оскільки Росія стягнула туди вже 120 кораблів і катерів, частина з яких мають досить озброєння.

Крім того заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що 24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі, і ще один - на підході.

Також повідомлялося, що Росія створює передумови економічної блокадиморських та річкових портів України.

Раніше російський уряд виділив Міноборони РФ у користування на 20 роківчастину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаАзовське мореООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Прикордонна служба
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: