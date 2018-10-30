Прикордонники потренувались відбивати атаку з Азовського моря

Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з охорони та оборони узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що днями на основі унікального бойового досвіду, здобутого під час стримування та відбиття російської збройної агресії, інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

фото ДПС фото ДПС

"Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил", - йдеться у повідомленні.

фото ДПС фото ДПС

У ДПС додали, що у ході відпрацювання тактичних завдань персонал виконав вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.

фото ДПС фото ДПС

Зокрема, моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, персоналом відпрацьовано маневрування прикордонними підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.

Раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою, оскільки Росія стягнула туди вже 120 кораблів і катерів, частина з яких мають досить озброєння.

Крім того заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що 24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі, і ще один - на підході.

Також повідомлялося, що Росія створює передумови економічної блокадиморських та річкових портів України.

Раніше російський уряд виділив Міноборони РФ у користування на 20 роківчастину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.