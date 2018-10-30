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Пограничники потренировались отражать атаку с Азовского моря

Вторник, 30 октября 2018, 14:09

Подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил провели учения по охране и обороне побережья Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на днях на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

 
фото ГПСУ
 
фото ГПСУ

"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые планируют захват объектов транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", - говорится в сообщении.

 
фото ГПСУ
 
фото ГПСУ

В ГПСУ добавили, что в ходе отработки тактических задач персонал выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью.

 
фото ГПСУ
 
фото ГПСУ

В частности, моделируя различные элементы обстановки на поле боя, персоналом отработаны маневрирования пограничными подразделениями и эвакуация техники под прикрытием дымовых завес.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной, поскольку Россия стянула туда уже 120 кораблей и катеров, часть из которых имеют достаточно вооружения.

Заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк также сообщал, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

Он добавил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

Также сообщалось, что Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины

Ранее российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаАзовское мореООС
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