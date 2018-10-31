Будівельник привласнив 1,7 млн на скандальній "Вікторії" – прокуратура

Директору субпідрядної фірми, що займалася реконструкцією табору "Вікторія", повідомили про нову підозру у заволодінні 1,7 мільйона бюджетних коштів.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

"Керівник товариства з обмеженою відповідністю підозрюється у заволодінні частиною коштів, що надійшли з місцевого бюджету на виконання будівельних робіт у дитячому таборі", – повідомив прокурор Одещини Олег Жученко.

Правоохоронці стверджують, що понад 1 мільйон 700 тисяч гривень перерахували нібито за виконання умов договору. Однак компанії, на рахунки яких направлялись кошти, мали ознаки фіктивності та не здійснювали будівельно-монтажні чи інші роботи.

Керівнику фірми вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту, який раніше обрано судом, на тримання під варту.

Розслідування ведуть слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Це вже друга підозра директора фірми у привласненні, пов’язаному із реконструкцією "Вікторії".

На початку вересня йому повідомила про підозру у привласненні 400 тисяч гривень.

Будівельник, за версією слідства, підробляв будівельну документацію.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, йдеться про ТОВ "Стройсоцстандартрозвиток". Саме це підприємство у 2015-2016 роках уклало договір підряду з основним будівельником – ТОВ "ЮГ-Укрстрой".

Відповідно до документації субпідрядника, його директором з 2014 року і донині є Чернишев Станіслав Ігорович.

Місцеве видання "Думская" також пише, що затриманим є саме Чернишев.

"ЮГ-Укрстрой", яке співпрацювало із підозрюваними, належала тоді Світлані Донченко. Вона сама, її родина та родина її співмешканця володіють також одеською канатною дорогою.

Справу про розкрадання на роботах у "Вікторії" поліція відкрила за місяць до пожежі – у серпня 2017 року.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

У квітні 2018 року виховательку "Вікторії" Наталію Цокур (Янчук) засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.