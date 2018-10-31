Строитель присвоил 1,7 млн на скандальной "Виктории" – прокуратура

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Среда, 31 октября 2018, 14:39

Директору субподрядной фирмы, занимавшейся реконструкцией лагеря "Виктория", сообщили о новом подозрении в завладении 1,7 миллиона бюджетных средств.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

"Руководитель общества с ограниченной ответсвием подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Правоохранители утверждают, что более 1 миллиона 7 тысяч гривен перечислили якобы за выполнение условий договора. Однако компании, на счета которых направлялись средства, имели признаки фиктивности и не совершали строительно-монтажные или другие работы.

Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста, который ранее был избран судом, на содержание под стражу.

Расследование ведут следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Это уже второе подозрение директору фирмы в присвоении, связанном с реконструкцией "Виктории".

В начале сентября ему сообщила о подозрении в присвоении 400 тысяч гривен.

Строитель, по версии следствия, подделывал строительную документацию.

Согласно материалам уголовного производства, речь идет о ООО "Стройсоцстандартрозвиток". Именно это предприятие в 2015-2016 годах заключило договор подряда с основным строителем – ООО "ЮГ-Укрстрой".

Согласно документации субподрядчика, его директором с 2014 года и по сей день является Чернышев Станислав Игоревич.

Местное издание "Думская" также пишет, что задержанным является именно Чернышев.

"ЮГ-Укрстрой", которое сотрудничало с подозреваемыми, принадлежала тогда Светлане Донченко. Она сама, ее семья и семья ее сожителя владеют также одесской канатной дорогой.

Дело о хищении на работах в "Виктории" полиция открыла за месяц до пожара – в августе 2017 года.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директорадетского лагеря "Виктория".

В апреле 2018 года воспитательницу "Виктории" Наталью Цокур (Янчук) приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Украинская правда
Темы: Одесса деньги
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