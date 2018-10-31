Строитель присвоил 1,7 млн на скандальной "Виктории" – прокуратура
Директору субподрядной фирмы, занимавшейся реконструкцией лагеря "Виктория", сообщили о новом подозрении в завладении 1,7 миллиона бюджетных средств.
Об этом сообщает прокуратура Одесской области.
"Руководитель общества с ограниченной ответсвием подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
Правоохранители утверждают, что более 1 миллиона 7 тысяч гривен перечислили якобы за выполнение условий договора. Однако компании, на счета которых направлялись средства, имели признаки фиктивности и не совершали строительно-монтажные или другие работы.
Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста, который ранее был избран судом, на содержание под стражу.
Расследование ведут следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Это уже второе подозрение директору фирмы в присвоении, связанном с реконструкцией "Виктории".
В начале сентября ему сообщила о подозрении в присвоении 400 тысяч гривен.
Строитель, по версии следствия, подделывал строительную документацию.
Согласно материалам уголовного производства, речь идет о ООО "Стройсоцстандартрозвиток". Именно это предприятие в 2015-2016 годах заключило договор подряда с основным строителем – ООО "ЮГ-Укрстрой".
Согласно документации субподрядчика, его директором с 2014 года и по сей день является Чернышев Станислав Игоревич.
Местное издание "Думская" также пишет, что задержанным является именно Чернышев.
"ЮГ-Укрстрой", которое сотрудничало с подозреваемыми, принадлежала тогда Светлане Донченко. Она сама, ее семья и семья ее сожителя владеют также одесской канатной дорогой.
Дело о хищении на работах в "Виктории" полиция открыла за месяц до пожара – в августе 2017 года.
Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.
18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директорадетского лагеря "Виктория".
В апреле 2018 года воспитательницу "Виктории" Наталью Цокур (Янчук) приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.