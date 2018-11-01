Новинський розповів, як Порошенко просив дати йому український паспорт

Депутат-мільярдер Вадим Новинський заявляє, що в 2012 році просив Петра Порошенка поклопотати про його українське громадянство і той погодився, і що він і зараз зустрічається з президентом.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Новинський зазначив, що знайомий з президентом з 1998-1999 року, але їхні стосунки "завжди були досить непростими".

І в 2004 році, коли Порошенко був керівником Ради безпеки, у них були "якісь суперечки щодо Херсонського суднобудівного заводу", в приватизації якого брала участь і компанія Новинського, і компанія Порошенка.

Але коли постало питання про громадянство, то, за словами Новинського, було потрібно, щоб хтось із міністерств, які курують той чи інший вид діяльності, поклопотався про цю людину.

"На той момент у 2012 році Міністерства промисловості не існувало, воно було департаментом в Мінекономіки. Відповідно, я звернувся до нього (до Порошенка – УП). Я з ним зустрівся, кажу: "Так і так, у мене є таке бажання. Можете дати для мене рекомендацію?". Він каже: "Так, звичайно. Все, що необхідно". Далі на ім'я президента пішов лист за підписом Петра Порошенка", - розповів Новинський.

При цьому він підкреслив, що особливих дружніх відносин з Порошенком у нього ніколи не було, але вони досі зустрічаються. З початку президентства Порошенка таких зустрічей було 2-3, остання відбулася на початку жовтня.

"Ми обговорювали питання церкви. Це була обопільна ініціатива. Ми обговорювали ситуацію в церкві, як зробити так, щоб в ситуації навколо цього питання не було провокацій", - сказав Новинський.

За його словами, зокрема говорили про 14 жовтня, коли церква святкує Покрову, держава День захисника Вітчизни, а кілька націоналістичних організацій – річницю створення УПА.

"Мене цікавило, щоб навколо Києво-Печерської Лаври не було ніяких сутичок, щоб все пройшло мирно і спокійно. Ось ми з ним це і обговорювали", - сказав Новинський.

Детальніше про стосунки з Петром Порошенком, про те, чи просив його Рінат Ахметов бути стриманішим, чи можливе об'єднання "Опоблоку" з Віктором Медведчуком, і чому Новинський вважає нинішню боротьбу за автокефальну церкву створенням "порошенківського патріархату", читайте в його інтерв'ю УП.

Нагадаємо, російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.

26 квітня 2016 року Порошенко доручив Державній міграційній службі перевірити законність надання громадянства Новинському, адже петиція про позбавлення екс-соратника Януковича громадянства України набрала понад 25 тисяч голосів.

ГПУ хотіла притягнути Новинського до відповідальності за звинуваченням в узурпації влади колишнього президента в частині тиску на церкву: підозрюють, що екс-"регіонал" допомагав Віктору Януковичу відсторонити від посади покійного нині митрополита УПЦ МП Володимира шляхом тиску й позбавлення волі його помічника архієпископа Олександра Драбинка.

Але 6 грудня 2017 року регламентний комітет визначив недостатніми аргументи Генпрокуратури – і відмовився рекомендувати Верховній Раді позбавити Новинського недоторканності.

Поки що Новинський процесуально проходить у даній справі як свідок.

У своїй колонці для "Української правди" Новинський заявив, що подання ГПУ щодо нього у Верховну Раду не відповідає критеріям достатності, законності й обґрунтованості.

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