Родини загиблих пасажирів рейсу MH17 просять Трампа вплинути на Путіна

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Субота, 10 листопада 2018, 05:57

Родини загиблих у катастрофі малайзійського літака рейсу MH17 закликали президента США Дональда Трампа змусити російського президента Володимира Путіна дати відповіді щодо цієї катастрофи.

У листі до Трампа, опублікованому в Twitter, родичі 30-ти із 298-ми загиблих пасажирів і членів екіпажу  MH17 пишуть: "Ми маємо право дізнатися, що сталося з нашими рідними".

Лист був розміщений у Twitter Томасом Шансманом, чий 18-річний син загинув у катастрофі MH17.

Жодна країна не взяла на себе відповідальність за збиття літака, пишуть родичі жертв трагедії в листі датованому 28 жовтня.

"Натомість було зроблено кілька явних спроб приховати те, що дійсно відбулося в той жахливий літній день. Спроби посадових осіб Російської Федерації, підтримані та повторені президентом Путіним", - підкреслили вони.

Лист Трампу направили напередодні його зустрічі з Путіним на полях саміту країн Великої двадцятки, який відбудеться в Буенос-Айресі з 31 листопада по 1 грудня.

Теми: MH17 Трамп Путін
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