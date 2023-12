Родини загиблих пасажирів рейсу MH17 просять Трампа вплинути на Путіна

Родини загиблих у катастрофі малайзійського літака рейсу MH17 закликали президента США Дональда Трампа змусити російського президента Володимира Путіна дати відповіді щодо цієї катастрофи.

У листі до Трампа, опублікованому в Twitter, родичі 30-ти із 298-ми загиблих пасажирів і членів екіпажу MH17 пишуть: "Ми маємо право дізнатися, що сталося з нашими рідними".

Лист був розміщений у Twitter Томасом Шансманом, чий 18-річний син загинув у катастрофі MH17.

Жодна країна не взяла на себе відповідальність за збиття літака, пишуть родичі жертв трагедії в листі датованому 28 жовтня.

"Натомість було зроблено кілька явних спроб приховати те, що дійсно відбулося в той жахливий літній день. Спроби посадових осіб Російської Федерації, підтримані та повторені президентом Путіним", - підкреслили вони.

PRESS RELEASE - MH-17 Victims' families confront both Trump and Putin



Families of victims of Flight MH17 have recently written President Trump. Working group Truth finding MH17 is asking for Trump’s help, following news that he will meet with President Putin later this month. pic.twitter.com/6h8POx0GUt