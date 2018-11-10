Семьи погибших пассажиров рейса MH17 просят Трампа повлиять на Путина

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Суббота, 10 ноября 2018, 05:57

Семьи погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 призвали президента США Дональда Трампа заставить российского президента Владимира Путина дать ответы по этой катастрофе.

В письме к Трампу, опубликованном в Twitter, родственники 30-ти из 298-ми погибших пассажиров и членов экипажа MH17 пишут: "Мы имеем право узнать, что случилось с нашими родными".

Письмо было размещено в Twitter Томасом Шансманом, чей 18-летний сын погиб в катастрофе MH17.

Ни одна страна не взяла на себя ответственность за сбивание самолета, пишут родственники жертв трагедии в письме, датированном 28 октября.

"Вместе с тем было сделано несколько явных попыток скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день. Попытки должностных лиц Российской Федерации, поддержанные и повторенные президентом Путиным", - подчеркнули они.

Письмо Трампу направили накануне его встречи с Путиным на полях саммита стран Большой двадцатки, который состоится в Буэнос-Айресе с 31 ноября по 1 декабря.

Темы: MH17 Трамп Путин
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