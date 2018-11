Семьи погибших пассажиров рейса MH17 просят Трампа повлиять на Путина

Семьи погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 призвали президента США Дональда Трампа заставить российского президента Владимира Путина дать ответы по этой катастрофе.

В письме к Трампу, опубликованном в Twitter, родственники 30-ти из 298-ми погибших пассажиров и членов экипажа MH17 пишут: "Мы имеем право узнать, что случилось с нашими родными".

Письмо было размещено в Twitter Томасом Шансманом, чей 18-летний сын погиб в катастрофе MH17.

Ни одна страна не взяла на себя ответственность за сбивание самолета, пишут родственники жертв трагедии в письме, датированном 28 октября.

"Вместе с тем было сделано несколько явных попыток скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день. Попытки должностных лиц Российской Федерации, поддержанные и повторенные президентом Путиным", - подчеркнули они.

PRESS RELEASE - MH-17 Victims' families confront both Trump and Putin



Families of victims of Flight MH17 have recently written President Trump. Working group Truth finding MH17 is asking for Trump’s help, following news that he will meet with President Putin later this month. pic.twitter.com/6h8POx0GUt