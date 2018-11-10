Климкин: Реакцией на фейковые "выборы" в ОРДЛО станет усиление санкций

Реакцией на проведение фейковых "выборов" на Донбассе станет усиление международных санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин накануне "голосования" в ОРДЛО в видеообращении в своем Twitter.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 10, 2018

Он подчеркнул, что так называемые "выборы", которые Россия хочет организовать на территории оккупированного Донбасса, являются преступлением.

"За преступления обязательно будет наказание. Конечно, в виде санкций и, конечно, в виде того, что любой цивилизованная человек не будет это преступление воспринимать", - сказал Климкин.

Он также призвал людей, проживающих на территории ОРДЛО, не участвовать в фейковых "выборах".

"У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях. Не только как министра иностранных дел, но очень простой человеческий призыв - не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не принимайте в них участие. Не дайте России легитимизировать эти выборы, не дайте России легитимизировать оккупацию Донбасса. Ваш голос будет очень важен для настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся из Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом. Вы будете определять судьбу настоящего украинского, а не оккупированного Донбасса", - сказал министр.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий также призвали украинских граждан на территории ОРДЛО не участвовать в "выборах" 11 ноября.

"МТОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократически мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся", - говорится на сайте министерства.

Там подчеркнули, что, согласно комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократических стандартов ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введение новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Европейский союз также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.