"Вибори" в ОРДЛО: Українців на Донбасі закликали не піддаватися маніпуляціям РФ

Громадян України, які перебувають на окупованій території Донбасу, закликають утриматися від участі у нелегітимних виборах ватажків ОРДЛО та не піддаватися маніпуляціям Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

У відомстві зазначили, що 11 листопада, всупереч Резолюції Радбезу ООН та Мінським домовленостям, незаконними збройними формуваннями планується проведення псевдовиборів до так званих "органів влади" окремих районів Донецької та Луганської областей, результат яких вже наперед відомий.

"Проведення "виборів" ставить під сумнів загальне, пряме, рівне волевиявлення народу. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, перебувають в інформаційній ізоляції та зазнають тиску з боку держави-агресора щодо прийняття рішення про участь у нав’язаних незаконних виборах", - заявили у МТОТ.

"Організація незаконних виборів – свідчення неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі ... Сподіваємося, що ... вірність і відданість загальнолюдським цінностям демократично світу допоможе вам зробити вибір на користь миру, до якого ми всі прагнемо", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

За владу у "ДНР" борються кілька бойовиків, серед них Олександр Ходаковський екс-командир бригади "Восток", Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), Дмитро Трапезніков і Пушилін, якого називають ставлеником Кремля.

Уникаючи затримання та розправи з конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников і Ходаковський виїхали в РФ. При спробах повернутися з Росії в "ДНР" російські прикордонники без пояснень відмовляють їм у виїзді з території РФ.

Наразі у якості "кандидатів" зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

"Переможні цифри намальовані в адміністрації президента Росії. ... Для перемоги Пушиліна - 55%, Пасічника – 63%, явку мають показати 70% виборців", - заявив голова СБУ Василь Грицак.