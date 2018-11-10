"Выборы" в ОРДЛО: Украинцев на Донбассе просят не поддаваться манипуляциям РФ

Граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса, призывают воздержаться от участия в нелегитимных выборах главарей ОРДЛО и не поддаваться манипуляциям России.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что 11 ноября, вопреки резолюции Совбеза ООН и Минским договоренностям, незаконными вооруженными формированиями планируется проведение псевдовыборов в так называемые "органы власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результат которых заранее известен.

"Проведение "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах", - заявили в МВОТ.

"Организация незаконных выборов - свидетельство неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации в Донбассе ... Надеемся, что ... верность и преданность общечеловеческим ценностям демократически мира поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся", - заявили в МинВОТ.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

"Победные цифры нарисованы в администрации президента России. ... Для победы Пушилина - 55%, Пасечника - 63%, явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак.