"Выборы" в ОРДЛО: Украинцев на Донбассе просят не поддаваться манипуляциям РФ

Граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса, призывают воздержаться от участия в нелегитимных выборах главарей ОРДЛО и не поддаваться манипуляциям России.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что 11 ноября, вопреки резолюции Совбеза ООН и Минским договоренностям, незаконными вооруженными формированиями планируется проведение псевдовыборов в так называемые "органы власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результат которых заранее известен.

"Проведение "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах", - заявили в МВОТ.

"Организация незаконных выборов - свидетельство неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации в Донбассе ... Надеемся, что ... верность и преданность общечеловеческим ценностям демократически мира поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся", - заявили в МинВОТ.

Напомним, боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

За власть в "ДНР" борются несколько боевиков, среди них Александр Ходаковский экс-командир бригады "Восток", Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Денис Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский бежали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывают им в выезде с территории России.

В настоящее время в качестве "кандидатов" зарегистрированы "врио главы ДНР" Денис Пушилин, экс-мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

"Победные цифры нарисованы в администрации президента России. ... Для победы Пушилина - 55%, Пасечника - 63%, явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак.