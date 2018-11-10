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Порошенко - українцям в ОРДЛО: Не беріть участь у фейкових виборах

Субота, 10 листопада 2018, 18:27

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не брати участі у незаконних виборах ватажків "Л/ДНР", призначених Росією на 11 листопада. 

Про це глава української держави заявив 10 листопада у Парижі під час спілкування з журналістами.   

"Це ("вибори" - ред.) Російська Федерація у традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спершу усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, порушенні законодавства... Тепер Росія робить цей крок лише для того, щоб "обрати" вже призначених наступних маріонеток", - заявив Порошенко. 

Він додав, що Україна "буде жорстко протидіяти цьому".

"Україна буде вживати усіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим.  І весь світ зараз з нами", -   додав президент. 

Нагадаємо, "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначено окупаційною адміністрацією під керівництвом РФ на 11 листопада.

За владу у "ДНР" борються кілька бойовиків, серед них Олександр Ходаковський екс-командир бригади "Восток", Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), Дмитро Трапезніков і Пушилін, якого називають ставлеником Кремля.

Уникаючи затримання та розправи з конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников і Ходаковський виїхали в РФ. При спробах повернутися з Росії в "ДНР" російські прикордонники без пояснень відмовляють їм у виїзді з території РФ.

Наразі у якості "кандидатів" зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

"Переможні цифри намальовані в адміністрації президента Росії. ... Для перемоги Пушиліна - 55%, Пасічника – 63%, явку мають показати 70% виборців", - заявив голова СБУ Василь Грицак.

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіявибориПорошенко
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