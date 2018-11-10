Порошенко - українцям в ОРДЛО: Не беріть участь у фейкових виборах

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не брати участі у незаконних виборах ватажків "Л/ДНР", призначених Росією на 11 листопада.

Про це глава української держави заявив 10 листопада у Парижі під час спілкування з журналістами.

"Це ("вибори" - ред.) Російська Федерація у традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спершу усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, порушенні законодавства... Тепер Росія робить цей крок лише для того, щоб "обрати" вже призначених наступних маріонеток", - заявив Порошенко.

Він додав, що Україна "буде жорстко протидіяти цьому".

"Україна буде вживати усіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим. І весь світ зараз з нами", - додав президент.