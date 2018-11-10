Порошенко - українцям в ОРДЛО: Не беріть участь у фейкових виборах

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Субота, 10 листопада 2018, 19:27

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не брати участі у незаконних виборах ватажків "Л/ДНР", призначених Росією на 11 листопада. 

Про це глава української держави заявив 10 листопада у Парижі під час спілкування з журналістами.   

"Це ("вибори" - ред.) Російська Федерація у традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спершу усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, порушенні законодавства... Тепер Росія робить цей крок лише для того, щоб "обрати" вже призначених наступних маріонеток", - заявив Порошенко. 

Він додав, що Україна "буде жорстко протидіяти цьому".

"Україна буде вживати усіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим.  І весь світ зараз з нами", -   додав президент. 

Українська правда
Теми: ОРДЛО Росія вибори Порошенко
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