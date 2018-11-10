Порошенко - украинцам в ОРДЛО: Не участвуйте в фейковых выборах

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Суббота, 10 ноября 2018, 19:27

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах главарей "Л/ДНР", предназначенных Россией на 11 ноября.

Об этом глава украинского государства заявил 10 ноября в Париже в ходе общения с журналистами.

"Это ("выборы"- ред.) Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток ", - заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина "будет жестко противодействовать этому".

"Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами", - добавил президент.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Росcия виборы Порошенко
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