Порошенко - украинцам в ОРДЛО: Не участвуйте в фейковых выборах

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах главарей "Л/ДНР", предназначенных Россией на 11 ноября.

Об этом глава украинского государства заявил 10 ноября в Париже в ходе общения с журналистами.

"Это ("выборы"- ред.) Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток ", - заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина "будет жестко противодействовать этому".

"Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами", - добавил президент.

Напомним, "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены оккупационной администрацией под руководством Кремля на 11 ноября.

За власть в "ДНР" борются несколько боевиков, среди них Александр Ходаковский экс-командир бригады "Восток", Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Денис Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский бежали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывают им в выезде с территории России.

В настоящее время в качестве "кандидатов" зарегистрированы "врио главы ДНР" Денис Пушилин, экс-мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

"Победные цифры нарисованы в администрации президента России. ... Для победы Пушилина - 55%, Пасечника - 63%, явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак.