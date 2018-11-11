Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники припинили пошуки жертв

Рятувальники оголосили про припинення пошуків жертв катастрофи літака авіакомпанії Lion Air, у результаті якої загинули 189 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що продовжаться пошуки другої чорної скриньки літака.

"10 листопада ми перестали шукати тіла жертв. Ми обмежимо нашу діяльність моніторингом", - заявив Мухаммед Сяугі, глава національного рятувального управління Індонезії.

За його словами, рятувальникам вдалось відшукати 196 рештків людських тіл. Але після судово-медичної експертизи було ідентифіковано лише 77 жертв.

Рятувальники продовжують шукати диктофон, встановлений у кабіні пілотів.

Начальник комітету з безпеки транспорту Суйянто Тхаджоно зазначив, що запис диктофону матиме вирішальне значення для розуміння причини аварії.

"З даних чорної скриньки ми знаємо близько 70-80% того, що сталося, але щоб повністю зрозуміти причину аварії - нам потрібно знати розмову пілотів у кабіні літака", - зазначив Тхаджоно.

Раніше повідомлялось, що в Індонезії рятувальники знайшли рештки тіл 105 пасажирів "Боїнга" авіакомпанії Lion Air, який розбився в Яванському морі 29 жовтня.

Перед цим стало відомо, що співробітники національного пошуково-рятувального агентства Індонезії знайшли і підняли на поверхню один з бортових самописців літака, який розбився.

29 жовтня за 2-3 хвилини після злету пілот просив про повернення в аеропорт, а на 13-й хвилині польоту "Боїнг" різко пішов у море – і всі 189 людей на борту загинули.

За деякими даними, серед них були 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії.

В індонезійському літаку не було українців.