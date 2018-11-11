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Катастрофа самолета в Индонезии: спасатели прекратили поиски жертв

Воскресенье, 11 ноября 2018, 04:42

Спасатели объявили о прекращении поисков жертв катастрофы самолета авиакомпании Lion Air, в результате которой погибли 189 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продолжатся поиски второго черного ящика самолета.

"10 ноября мы перестали искать тела жертв. Мы ограничим нашу деятельность мониторингом", - заявил Мухаммед Сяуги, глава национального спасательного управления Индонезии.

По его словам, спасателям удалось найти 196 останков человеческих тел. Но после судебно-медицинской экспертизы было идентифицировано только 77 жертв.

Спасатели продолжают искать диктофон, установленный в кабине пилотов.

Начальник комитета по безопасности транспорта Суйянто Тхаджоно отметил, что запись диктофона будет иметь решающее значение для понимания причины аварии.

"Из данных черного ящика мы знаем около 70-80% того, что произошло, но чтобы полностью понять причину аварии - нам нужно знать разговор пилотов в кабине самолета", - отметил Тхаджоно.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который разбился в Яванском море 29 октября.

29 октября через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море – и все 189 человек на борту погибли.

По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

В индонезийском самолете не было украинцев.

Темы: Индонезияавиакатастрофы
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