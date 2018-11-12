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Кремль поздравил Пушилина и Пасечника "с победой на выборах" в ОРДЛО

Понедельник, 12 ноября 2018, 12:58

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление "с победой на выборах" новоизбранным главарям оккупированных Донецкой и Луганской областей Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Об этом в понедельник сообщил директор Центра политической конъюнктуры в РФ Алексей Чеснаков, пишет российское издание ТАСС.

По его словам, Сурков уже направил свои "поздравления с победой" Пушилину и Пасечнику.

"В поздравлении, говорится, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева", - заявил Чеснаков.

Российское издание "РИА Новости" пишет, что Пушилин в "ДНР" набрал 60,85% "голосов" избирателей после подсчета 100% бюллетеней на псевдовыборах, а "исполняющий обязанности главы "ЛНР" Пасечник набрал - 68,3%, "явка" на псевдовыборах составила 77%.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

Украинская правда
Темы: ДНРЛНРРосcия
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