Екс-помічника нардепа Паламарчука арештували у справі Гандзюк

Екс-помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це у твіттері повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ)", - написала вона.

Справа #Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ). #ГПУ та #СБУ працюють далі — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 ноября 2018 г.

Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.

Раніше народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук запевняв, що не має жодного стосунку до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Народний депутат підтвердив, що звільнив свого помічника Ігоря Павловського, якого активісти назвали посередником у вбивстві Гандзюк.

Як повідомлялось, раніше 6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

5 листопада організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, щопосередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака".

Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області".

Сам Паламарчук назвав це маячнею.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука.

Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.