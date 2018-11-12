Экс-помощника нардепа Паламарчука арестовали по делу Гандзюк

Экс-помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И. Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК)", - написала она в понедельник.

Справа #Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ). #ГПУ та #СБУ працюють далі — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 ноября 2018 г.

Ему предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве Гандзюк.

Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук уверял, что не имеет никакого отношения к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Народный депутат подтвердил, что уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Гандзюк.

Как сообщалось, ранее 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верхвоной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

5 ноября организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий прозвище "Собака".

Сообщалось, что Павловский является официальным помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД в Херсонской области".

Сам Паламарчук назвал это бредом.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.

Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

Полиция заявляла, что четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.