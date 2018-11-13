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В УПЦ МП кажуть, що Порошенко відмовився прийти на зустріч

Вівторок, 13 листопада 2018, 15:47

Представники Української православної церкви Московського патріархату стверджують, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.

Відповідну заяву УПЦ МП опублікувала за підсумками Синоду 13 листопада.

Зазначається, що Собор прийняв рішення зустрітися з президентом на території Києво-Печерської Лаври.

"Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено президенту. Однак, президент від зустрічі відмовився", - повідомили в УПЦ МП.

У Порошенка наполягали на зустрічі не на території Лаври.

Речник Київської Патріархії, архієпископ Євстратій Зоря опублікував заяву представників президента, які наполягали на зустрічі в "Українському домі" 13 листопада о 14.00.

Водночас канцелярія Київської митрополії розіслала запрошення на зазначену зустріч з президентом у актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Раніше Порошенко вказав РПЦ на двері.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Українська правда
Теми: Порошенкоцеркватомос
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