В УПЦ МП говорят, что Порошенко отказался прийти на встречу
Представители Украинской православной церкви Московского патриархата утверждают, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.
Соответствующее заявление УПЦ МП опубликовала по итогам Синода 13 ноября.
Отмечается, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.
"Об этом решении Собора епископов было сразу доложено президенту. Однако, президент от встречи отказался", - сообщили в УПЦ МП.
У Порошенко настаивали на встрече не на территории Лавры.
Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря опубликовал заявление представителей президента, которые настаивали на встрече в "Украинском доме" 13 ноября в 14.00.
В то же время канцелярия Киевской митрополии разослала приглашения на указанную встречу с президентом в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Ранее президент Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.
11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.
В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.
Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.
Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.
В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.