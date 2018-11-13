Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вбивство Вороненкова: Суд почне допитувати свідків

Вівторок, 13 листопада 2018, 18:06

Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва у Facebook.

"У ході засідання прокурор завершив оголошення обвинувального акту, після чого судом було визначено порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні. Суд вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, а потім потерпілих. Після цього суд дослідить письмові докази та допитає обвинувачених", - повідомили в прокуратурі.

Згідно із повідомленням, під час засідання суд за клопотанням прокурора продовжив двом обвинуваченим термін дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, до 11 січня 2019 року.

Наступне засідання відбудеться 4 грудня 2018 року об 11:30.

Як повідомлялося, Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.

У вбивці Вороненкова був спільник – Ярослав Левенець, із 2012 року він перебуває в розшуку за економічні злочини.

Затриманий Олександр Лось, як вважає слідство, був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера. Ярослав Тарасенко був водієм "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.

У вересні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовник убивства перебуває на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами та спецслужбами, а "виконавці, переважно, громадяни України".

Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється громадянин Росії Володимир Тюрін – колишній цивільний чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової.

У березні 2018 року його оголосили в розшук в Україні.

18 жовтня прокурор почав зачитувати в суді звинувачувальний акт у справі про вбивство Дениса Вороненкова.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вороненковвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: