Вбивство Вороненкова: Суд почне допитувати свідків

Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва у Facebook.

"У ході засідання прокурор завершив оголошення обвинувального акту, після чого судом було визначено порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні. Суд вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, а потім потерпілих. Після цього суд дослідить письмові докази та допитає обвинувачених", - повідомили в прокуратурі.

Згідно із повідомленням, під час засідання суд за клопотанням прокурора продовжив двом обвинуваченим термін дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, до 11 січня 2019 року.

Наступне засідання відбудеться 4 грудня 2018 року об 11:30.

Як повідомлялося, Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.

У вбивці Вороненкова був спільник – Ярослав Левенець, із 2012 року він перебуває в розшуку за економічні злочини.

Затриманий Олександр Лось, як вважає слідство, був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера. Ярослав Тарасенко був водієм "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.

У вересні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовник убивства перебуває на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами та спецслужбами, а "виконавці, переважно, громадяни України".

Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється громадянин Росії Володимир Тюрін – колишній цивільний чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової.

У березні 2018 року його оголосили в розшук в Україні.

18 жовтня прокурор почав зачитувати в суді звинувачувальний акт у справі про вбивство Дениса Вороненкова.