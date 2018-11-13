Убийство Вороненкова: Суд начнет допрашивать свидетелей

227 просмотров
Вторник, 13 ноября 2018, 19:06

Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"В ходе заседания прокурор завершил оглашение обвинительного акта, после чего судом был определен порядок исследования доказательств в уголовном производстве. Суд решил сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых", - сообщили в прокуратуре.

Согласно сообщению, во время заседания суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия мер в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, до 11 января 2019 года.

Следующее заседание состоится 4 декабря 2018 года в 11:30.

Как сообщалось, Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата - и он умер в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находится в розыске за экономические преступления.

Задержанный Александр Лось, как считает следствие, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Ярослав Тарасенко был водителем "Ланоса", в котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017.

В сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, преимущественно, граждане Украины".

Позже стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин - бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

В марте 2018 он был объявлен в розыск в Украине.

18 октября прокурор начал зачитывать в суде обвинительный акт по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

Темы: Вороненков убийство
powered by lun.ua
По теме
В прокуратуре объяснили, почему был захват квартиры вдовы Вороненкова 19 октября 2018, 14:11
Квартиру вдовы Вороненкова пытались захватить – прокуратура Киева 19 октября 2018, 09:23
В суде начали зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве Вороненкова 18 октября 2018, 15:31
Все новости
Главные новости
Крым: ФСБ "выбило" из крымского татарина признание, "суд" отправил его в колонию
Экс-министр Пивоварский может возглавить WOG
Порошенко ответил УПЦ МП: Двери остаются открытыми
УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви
Все новости
еда

Мед: в действительности ли он такой полезен, как о нем говорят

психология

9 способов, которыми вы можете бесить своих коллег и этого не осознавать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів