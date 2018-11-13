Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Зустріч проходила у закритому режимі в Українському домі. Периметр будівлі охороняли підрозділи Національної гвардії.

На заході були присутні щонайменше три ієрархи УПЦ МП.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко після завершення зустрічі розповів журналістам, що на ній були присутні "представники (УПЦ МП), з числа тих, хто підтримує об'єднання".

Він додав, що на зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом.

"Досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви", - сказав Павленко.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що не знає про цю зустріч.

"З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким", - сказав він.

Архієпископ Климент додав, що "якщо це якісь світські заходи і спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва в різних форматах, у ньому немає нічого особливого".

У вівторок вдень мала відбутися зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

В цей час в Києво-Печерській лаврі Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.

В УПЦ МП завили, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.

У Адміністрації президента повідомили, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.