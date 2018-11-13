Порошенко відповів УПЦ МП: Двері залишаються відкритими

Президент Петро Порошенко відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє 13 листопада прес-служба Адміністрації глави держави.

"Президент України готовий до діалогу. Двері "Українського дому" залишаються відкритими", – наголошують в АП.

На Банковій нагадують, що президент ще кілька тижнів тому ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ МП, запросивши їх до "Українського дому".

"Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", – йдеться в повідомленні АП.

Водночас у президента наголошують, що ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української Помісної Православної Церкви.

"Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому іти проти волі власного народу – це очевидно шлях в нікуди", – йдеться в повідомленні.

Президент ще раз запросив владик УПЦ (МП) до діалогу.

Як повідомлялось, зустріч президента Петра Порошенка з єпископами Української православної церкви Московського патріархату 13 листопада не відбулась.

Глава держави кликав представників УПЦ МП до "Українського дому", однак Собор УПЦ МП заявив, що наполягає на зустрічі з Порошенком виключно на церковній території.

Після засідання Собору Українська православна церква Московського патріархату виступила з заявою про відмову долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

Також у постанові Собору було вказано, що УПЦ МП припиняє євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Російська православна церква висловила обурення подібним рішенням.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Президент Петро Порошенко вказав російській церкві на двері, заявивши, їй що немає чого робити в Україні.

Найближчим часом має відбудтися об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

В УПЦ МП заявляли, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.