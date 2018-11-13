Порошенко відповів УПЦ МП: Двері залишаються відкритими

Президент Петро Порошенко відкритий до діалогу з представниками УПЦ МП.

Про це повідомляє 13 листопада прес-служба Адміністрації глави держави.

"Президент України готовий до діалогу. Двері "Українського дому" залишаються відкритими", – наголошують в АП.

На Банковій нагадують, що президент ще кілька тижнів тому ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ МП, запросивши їх до "Українського дому".

"Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", – йдеться в повідомленні АП.

Водночас у президента наголошують, що ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української Помісної Православної Церкви.

"Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому іти проти волі власного народу – це очевидно шлях в нікуди", – йдеться в повідомленні.

Президент ще раз запросив владик УПЦ (МП) до діалогу.