Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко после завершения встречи рассказал журналистам, что на ней присутствовали "представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение".

Он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", - сказал Павленко.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что не знает об этой встрече.

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно", - сказал он.

Архиепископ Климент добавил, что "если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в этом нет ничего особенного".

Во вторник днем ​​должна была состояться встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

В это время в Киево-Печерской лавре Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины.

В УПЦ МП завили, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит", - сообщили в Администрации.

Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.