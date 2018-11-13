Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП.

Во вторник днем ​​должна была состояться встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

В это время в Киево-Печерской лавре Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины.

В УПЦ МП завили, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит", - сообщили в Администрации.

Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.