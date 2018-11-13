Активісти заявили про нову спробу в Раді обмежити свободу слова

Громадські активісти проаналізували новий законопроект, у разі ухвалення якого Верховна Рада матиме виключне право пропонувати РНБО список медіа, щодо яких можуть застосувати санкції.

Про це йдеться у зверненні коаліції "За вільний інтернет".

Серед авторів проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору" №9275 вказані Іван Вінник, Дмитро Тимчук, Тетяна Чорновол, Оксана Білозір.

Дата реєстрації законопроекту – 7 листопада.

"Згідно із чинним законодавством санкції застосовують до тих громадян, які здійснюють терористичну діяльність. А у новому законопроекті одним із проявів тероризму є "інформаційна підтримка терористичних організацій чи незаконних збройних формувань", тобто створення або поширення інформації, що підтримує, пропагує, популяризує, чи позитивно їх висвітлює. Так, громадськість засуджує будь-які прояви тероризму, але стривожена, що такі зміни до закону створять умови для політичної цензури та тиску на ЗМІ під час виборчого процесу", - зазначено у звернені.

На думку громадських активістів, документ не містить процедури та чітких критеріїв оцінки, які саме медіа можуть підлягати санкціям. Пропоноване визначення "інформаційної підтримки" тероризму допускає свавільне тлумачення, за якого будь-яка згадка незаконних формувань у ЗМІ, може вважатися їх популяризацією та прирівнюватись до терористичної діяльності.

"Застосування закону України "Про санкції" для обмеження діяльності ЗМІ суперечить статті 34 Конституції України, відповідно до якої обмеження свободи вираження поглядів має регулюватись виключно законом (не рішеннями РНБО чи Указами Президента, які вводять їх в дію). Крім цього, принцип "законності" вимагає, щоб обмеження були сформульовані з достатньою чіткістю, яка дає змогу достатньою мірою передбачити наслідки, які може спричинити певна дія. Якісний закон повинен надавати адекватний захист від неконтрольованих дій та чітко визначати спосіб застосування та обсяг повноважень, який надається державним органам для здійснення обмежень", - наголошують в коаліції "За вільний інтернет".

Активісти нагадали, що українське законодавство вже передбачає законні механізми реагування на заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, пропаганди війни, дискримінації чи іншого незаконного контенту в українських засобах масової інформації, визначені, зокрема, Кримінальним кодексом України та Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

З огляду на це коаліція "За вільний Інтернет" закликає ініціаторів законопроекту відкликати документ.

Учасниками коаліції "За вільний Інтернет", зокрема, є громадські організації "Платформа прав людини", "Центр інформації про права людини", "Кримська правозахисна група", представництво Freedom House в Україні.

Громадські організації-підписанти: Національна спілка журналістів України, Академія української преси, Центр громадянських свобод та громадські організації "Інститут масової інформації", "Донецький інститут інформації", "Детектор медіа" та "Інформаційна безпека".

Раніше Парламентський комітет з питань інформатизації та зв'язку відправив на доопрацювання законопроект №6688, який може дозволити без рішення суду блокувати сайти на 48 годин. Ініціаторами документу №6688 також є Іван Вінник, Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновол.