Активисты заявили о новой попытке в Раде ограничить свободу слова

Общественные активисты проанализировали новый законопроект, в случае принятия которого Верховная Рада получит исключительное право предлагать СНБО список медиа, к которым могут применить санкции.

Об этом говорится в обращении коалиции "За свободный интернет".

Среди авторов проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства" №9275 указаны Иван Винник, Дмитрий Тымчук, Татьяна Чорновол, Оксана Билозир.

Дата регистрации законопроекта - 7 ноября.

"Согласно действующему законодательству санкции применяются к тем гражданам, которые осуществляют террористическую деятельность. А в новом законопроекте одним из проявлений терроризма является "информационная поддержка террористических организаций или незаконных вооруженных формирований", то есть создание или распространение информации которая поддерживает, пропагандирует, популяризирует, позитивно их освещает. Да, общественность осуждает любые проявления терроризма, но встревожена, что такие изменения в закон создадут условия для политической цензуры и давления на СМИ во время избирательного процесса", - говорится в заявлении.

По мнению общественных активистов, документ не содержит процедуры и четких критериев оценки, какие именно медиа могут подлежать санкциям. Предлагаемое определение "информационной поддержки" терроризма допускает произвольное толкование, при котором любое упоминание незаконных формирований в СМИ может считаться их популяризацией и приравниваться к террористической деятельности.

"Применение закона Украины "О санкциях" для ограничения деятельности СМИ противоречит статье 34 Конституции Украины, согласно которой ограничение свободы слова должно регулироваться исключительно законом (не решением СНБО или Указами Президента, которые вводят их в действие). Кроме этого, принцип "законности" требует, чтобы ограничения были сформулированы с достаточной четкостью, которая позволяет в достаточной степени предусмотреть последствия, которые может повлечь определенное действие. Качественный закон должен предоставлять адекватную защиту от неконтролируемых действий и четко определять способ применения и объем полномочий, который предоставляется государственным органам для осуществления ограничений", - отмечают в коалиции "За свободный интернет".

Активисты напомнили, что украинское законодательство уже предусматривает законные механизмы реагирования на призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, пропаганды войны, дискриминации или иного незаконного контента в украинских средствах массовой информации, определешные, в частности, уголовным кодексом Украины и законом Украины "О телевидении и радиовещании" .

Учитывая это, коалиция "За свободный Интернет" призывает инициаторов законопроекта отозвать документ.

Участниками коалиции "За свободный Интернет", в частности, являются общественные организации "Платформа прав человека", "Центр информации о правах человека", "Крымская правозащитная группа", представительство Freedom House в Украине.

Общественные организации-подписанты: Национальный союз журналистов Украины, Академия украинской прессы, Центр гражданских свобод и общественные организации "Институт массовой информации", "Донецкий институт информации", "Детектор медиа" и "Информационная безопасность".

Ранее Парламентский комитет по вопросам информатизации и связи отправил на доработку законопроект №6688, который может позволить без решения суда блокировать сайты на 48 часов. Инициаторами документа №6688 также являются Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол.