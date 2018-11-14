Охоронців і водія Холодницького викликали в ГПУ

Генеральна прокуратура викликала охорону керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і водія САП через конфлікт біля антикорупційного відомства.

Таку інформацію 14 листопада повідомив "Українській правді" очільник САП.

За словами Холодницького, його охорону та водія, який постраждав у бійці під приміщенням САП 19 вересня, викликали в ГПУ на допит.

У вересні керівник САП заявив, що Управління держохорони виявило кабель для прослуховування, який з будівлі "Охмадиту" прокладали до САП. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

У НАБУ інформацію про "жучки" назвали фейком.

Також Холодницький звинуватив спецназ Національного антикорупційного бюро в тому, що вони побили його водія.

За словами Холодницького, водія госпіталізували з переломом руки.

20 вересня прокуратура Києва передала до СБУ матеріали кримінального провадження щодо конфлікту між працівниками САП та НАБУ, що стався 19 вересня.

Проте процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює столична прокуратура.

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