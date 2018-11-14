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Охранников и водителя Холодницкого вызвали в ГПУ

Среда, 14 ноября 2018, 12:43

Генеральная прокуратура вызвала охрану руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и водителя САП из-за конфликта у антикоррупционного ведомства.

Такую информацию 14 ноября сообщил "Украинской правде" глава САП.

По словам Холодницкого, его охрану и водителя, который пострадал в драке под зданием САП 19 сентября, вызвали в ГПУ на допрос.

В сентябре Холодницкий заявил, что  Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали в САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

В НАБУ информацию о "прослушке" назвали фейком.

Также Холодницкий обвинил спецназ Национального антикоррупционного бюро в том, что они избили его водителя.

По словам руководителя САП, водителя госпитализировали с переломом руки.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: прокуратураГенпрокуратураХолодницкийНАБУ
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