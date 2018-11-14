Меморіал Героям небесної сотні будуватиме ТОВ "Північно-український будівельний альянс" за 143 мільйони 296 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на директора Музею революції гідності Ігор Пошивайло.

"Відбувся тендер (14 листопада – ред.). Було чотири учасники. Переможцем торгів стало ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з пропозицією у 143 мільйони 296 тисяч гривень. Зараз перевіряємо документи на відповідність тендерним вимогам. Остаточно переможець буде визначений у найближчі дні", - сказав Пошивайло.

Він додав, що наступним у тендері після переможця йде ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельна виробнича майстерня "Україна-реставрація" з пропозицією у 148 мільйонів 808 тисяч гривень.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, початкова вартість робіт з будівництва меморіалу Героям небесної сотні була оцінена у 154 мільйони гривень. Під час тендеру обрали підприємство, яке зголосилося звести меморіал за найнижчу ціну.

За умовами договору, меморіал має бути побудований упродовж 9 місяців з моменту перемоги у тендері.

Однак Пошивайло нагадав, що наразі будівництво неможливе, оскільки ділянка по вулиці Інститутській у Києві, де має бути зведений меморіал, арештована Печерським райсудом столиці за клопотанням Генпрокуратури. Арешт накладений до моменту завершення слідчих експериментів.

Нагадаємо, 5 липня керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві.

Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора.

За словами заступника генпрокурора, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.

Генпрокуратура неодноразово висловлювала Горбатюку претензії про затягування розслідування справ Майдану.

Пізніше Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест Героям небесної сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.

22 жовтня Горбатюк заявив, що слідчі Генпрокуратури так і не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв небесної сотні у Києві.

Він додав, що родини Героїв небесної сотні погодилися на те, щоб перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

7 листопада комунальники розпочали демонтаж меморіалу Героїв Небесної сотні для проведення слідчого експерименту. Тоді ж повідомлялося, що прокуратурі на це потрібно щонайменше 16 днів.