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За день у Києві через сніг сталося майже 500 ДТП

Середа, 14 листопада 2018, 17:19
За день у Києві через сніг сталося майже 500 ДТП

Через несприятливі погодні умови у середу в Києві сталося майже півтисячі дорожньо-транспортних пригод.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Станом на 18 годину на спецлінію 102 надійшло 498 повідомлень про ДТП у столиці", – сказав він.

За словами Тракала, з них – 1 ДТП з потерпілими (1 людина отримала травму), решта – з дрібними механічними пошкодженнями транспортних засобів.

Патрульна поліція, в свою чергу, нагадує водіям, що ДТП можна оформити без виклику поліції, заповнивши Європротокол.

Оформити дорожньо-транспортну пригоду за допомогою Європротоколу можна, як у паперовому вигляді на спеціальному бланку, так і в електронній формі, за допомогою звичайного смартфону на місці події, без виклику патрульних.

Київська міська влада, в свою чергу, повідомляє, що прибирання снігу у столиці триватиме усю ніч. Водіїв закликають не залишати автомобілі обабіч вулиць та доріг.

Повідомляється, що протягом дня на вулично-дорожній мережі працюють 339 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 413 працівників із ручного прибирання.

У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт почав курсувати з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва. 

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДТПКиїв
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